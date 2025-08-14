Bill Kaulitz wurde mit Liebhaber im Bett erwischt

Bill Kaulitz (35) sorgt wieder einmal für spannende Einblicke in sein Privatleben. In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" schilderte der Tokio Hotel-Sänger eine turbulente Situation nach einer Partynacht. Nach einem Treffen mit einem alten Bekannten, mit dem er eigenen Angaben zufolge schon öfter angebandelt hatte, verbrachte Bill die Nacht mit ihm. Der nächste Morgen begann jedoch anders als geplant: Während der Sänger duschte, betrat seine Assistentin unangekündigt den Raum – sein Begleiter lag noch im Bett. Doch damit nicht genug: Kurz danach traf auch sein Styling-Team ein.

Im Podcast erzählt Bill die Geschichte lachend – von Verlegenheit keine Spur. Mit Humor beschreibt er die Szene als etwas, das "wie in einem Rockstar-Film" wirkte. Dabei stellt er sich selbst die Frage, was seine Assistentin in solchen Momenten wohl denken mag, denn solche Situationen scheinen keine Seltenheit zu sein. Selbst der Liebhaber zeigte sich überrascht, als der für den Tag geplante Videodreh tatsächlich stattfand. "Wahrscheinlich hielt er das für eine Ausrede", erzählte Bill seinen Bruder Tom (35) lachend. Doch der Sänger nahm die ungewöhnliche Situation gelassen und ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

Trotz der Anekdote scheint Bill sein Liebesleben entspannt zu sehen und will seine Freiheit genießen. Im Podcast gesteht er offen, dass er sich aktuell wieder auf dem Dating-Markt tummelt und bereits drei neue Dates mit "richtig heißen Anwärtern" in seinem Kalender habe. Dass er auch nach seiner Trennung von Marc Eggers (38) weiterhin bereit ist, nach der großen Liebe zu suchen, zeigt einmal mehr, wie offen und unbeschwert der Musiker mit seinem Privatleben umgeht. Seine Fans lieben ihn genau dafür – für seine ehrliche und humorvolle Art, die er regelmäßig in "Kaulitz Hills" mit ihnen teilt.

Getty Images Bill Kaulitz, Juli 2023

PIC ONE / ActionPress Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Musiker

