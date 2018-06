Auf die Plätze, Pferdchen – los! In diesen Minuten gibt die National-Elf von England zum zweiten Mal alles. Nach ihrem 2:1-Sieg gegen Tunesien vergangenen Montag steht ihnen nun die Mannschaft von Panama gegenüber. Ob die Briten bei einer Niederlage so viel Humor beweisen, wie kürzlich an ihrem Erholungstag? Die UK-Kicker zeigten vor wenigen Tagen, sie sind nicht nur auf dem Platz im Wettbewerbsform. Sie lieferten sich eine urkomisches Einhorn-Wettrennen im Schwimmbad!

Auf seinem Instagram-Account teilte Innenverteidiger Harry Maguire jetzt gleich zwei Schnappschüsse von der lustigen Challenge. Er und seine Teamkollegen Jesse Lingard, Jordan Pickford und Kieran Trippier stehen im ersten Pic in den Startlöchern am Beckenrand – allesamt auf ihrem eigenen Aufblas-Einhorn. Ihr Ziel: der Sieg im Plantsch-Rennen! Das zweite Bild zeigt die Fußball-Profis in Action. Schade, dass es von dem feuchtfröhlichen Contest keine Video-Aufnahme gibt. Die Jungs scheinen sich schlappzulachen.

Die Weltmeisterschaft ist eben nicht nur knallharter Wettkampf, sondern auch lustig und relaxt. Die Männer der deutschen Nationalmannschaft haben nach dem 2:1-Sieg gegen Schweden am heutigen Sonntag ihren Erholungstag. Und für Lacher sorgte vor zwei Tagen auch die Pressekonferenz mit Bundestrainer Joachim Löw (58). Dort unterlief einem Reporter gleich zwei Mal ein Namensdreher: "Ist es Schicksal, Herr Gomez... äh, 'Herr Gomez', sag ich schon", berichtigte sich der SPORT1-Berichterstatter Florian Plettenberg, um es im zweiten Anlauf direkt noch einmal zu verhauen: "Herr Gomez, die Frage an sie, wird Löw Morgen in der Startelf stehen?" Jogi nahm's mit Humor.

Instagram / BkN-cxwF_EC Teil des englischen Nationalteams

Anzeige

Clive Brunskill/Getty Images UK-Kicker Harry Kane im Spiel gegen Panama während der WM 2018

Anzeige

Getty Images Fußball-Bundestrainer Jogi Löw

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de