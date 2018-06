Schluss mit alten "Die Simpsons"-Folgen! ProSieben gab kürzlich seine Pläne für das TV-Programm für die kommenden Monate bekannt. Nach sieben Jahren Pause produziert der Sender nun erstmals wieder einen eigenen Streifen: Eric Stehfests (29) Autobiografie "9 Tage wach" wird verfilmt. Auch sonst soll es einige Neuerungen und vor allem gravierende Änderungen für den Comedy-Dienstag geben. Statt ständiger Wiederholungen von alten Serien-Episoden dürfen sich die Zuschauer auf einiges gefasst machen.

Während der Montag mit neuen Staffeln The Big Bang Theory, Young Sheldon und Late Night Berlin gleich bleibt, warten am zweiten Wochentag zunächst vor allem die Factual-Entertainment-Formate "Galileo Big Pictures", "Uncovered" mit Thilo Mischke und "10 Fakten" auf das Publikum. Ab Frühjahr 2019 kommen dann neben einer neuen Ausgabe von Das Ding des Jahres auch neue Shows hinzu. In "Der Traumjob" sucht Jochen Schweizer (61) einen Geschäftsführer für sein Unternehmen.

Für den Serien-Mittwoch setzte ProSieben auf neue Serienformate. So startet schon in einigen Wochen die US-Comedy "Younger" unter anderem mit Hilary Duff (30). Die Drama-Serie "9-1-1" verfolgt das Leben der Ersthelfer der Polizei, Feuerwehr und Co. in Los Angeles. Zum Cast gehört auch Jennifer Love Hewitt (39). Vielversprechend für den Sender dürfte nach den jahrelangen Erfolgen mit Grey's Anatomy das Spin-off Station 19 sein. Die Handlung dreht sich um eine Feuerwache in Seattle und Jason George (46) alias Ben Warren aus der Krankenhaus-Show.

Neben altbekannten Formaten wie The Voice of Germany oder Global Gladiators kommen auch neue für den Donnerstag hinzu. So sei für den Winter die Tanzsendung "Masters of Dance" geplant. Auch am Samstag wird es auf ProSieben frisches Material zu sehen geben. In "Alle gegen Einen" mit Elton (47) als Moderator muss ein Kandidat in Schätzfragen gegen ganz Deutschland antreten. Für die kalte Jahreszeit kommen zudem "Die ProSieben Wintergames" mit wagemutigen Promis.

Getty Images Unternehmer Jochen Schweizer beim Television Award 2015 in Köln

Anzeige

Instagram / jainaleeortiz "Station 19"-Cast

Anzeige

Photo by Christian Augustin/Getty Images Elton in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de