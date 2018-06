In Dan Bilzerians Villa ereignete sich ein wahrer Albtraum! Erst vor wenigen Tagen ist der professionelle Pokerspieler in seine neue Villa in Las Vegas eingezogen. Mit Basketball-Court, Hockeyplatz, Golf-Simulator und einem Trainingsbereich für Baseball lässt das aktuelle Domizil des Protz-Millionärs keine Wünsche offen. Doch Grund zur Freude hat dieser im Moment nicht: Fünf Tage nach Dans Einzug soll die Zehn-Millionen-Dollar-Villa ausgeraubt worden sein!

Wie das Portal TMZ berichtete, war der 37-Jährige während des Einbruchs offenbar nicht zu Hause. Die bislang unbekannten Täter sollen Designerkleidung und eine ganze Menge Elektronik aus der Luxus-Villa entwendet haben. Derzeit dauern die Ermittlungen der Polizei noch an.

Es war nicht das erste Mal, dass Einbrecher versuchten, sich an Dans Besitz zu vergreifen. So geriet 2015 sein Haus in den Hollywood Hills ins Visier von Einbrechern, die sich für die Waffensammlung des Amerikaners interessiert hatten. Damals flohen die Täter unverrichteter Dinge wieder, da sie die entsprechende Tür nicht öffnen konnten.

Instagram/Dan Bilzerian Dan Bilzerian mit einer Unbekannten

Instagram / danbilzerian Dan Bilzerian in Bel Air 2018

Instagram / danbilzerian Dan Bilzerian vor seiner Waffensammlung 2017

