Dieser Skandal-Millionär führt ein Leben in Saus und Braus! Der US-Amerikaner Dan Bilzerian (39) umgibt sich am liebsten mit leicht bekleideten Frauen, Luxus-Autos und Waffen – dabei teilt er seine turbulenten Abenteuer gerne mit seinen Fans im Internet. Genau dort bittet er seine Community jetzt um Mithilfe: Dan hat seine Lebensgeschichte in einem Buch festgehalten, allerdings fehlt im noch ein letztes Detail!

Auf seinem Instagram-Profil startete er jetzt einen Aufruf, denn er habe das Buchprojekt zwar abgeschlossen, doch dann ging ihm offenbar die Kreativität aus. "Ich bin mit dem Schreiben meiner Autobiografie fertig. 5.000 Dollar für den besten Buchtitel in den Kommentaren", lud er seine Fans dazu ein, sich für umgerechnet rund 4.400 Euro an seinem Werk zu beteiligen. Etliche seiner knapp 31 Millionen Follower wurden kreativ, meldeten sich bei ihm und schlugen ihre Ideen vor. "Arbeit, Risiko und Vergnügen", "Die Geschichte hinter den Bildern", oder auch "Die Erfolgsgeschichte von Dan Bilzerian: Die Kunst des Vergnügens", lauteten nur einige der Vorschläge.

Allerdings meinten es nicht alle Nutzer so gut mit dem Muskelmann. Viele User zeigten sich wenig begeistert von Dans wildem Lifestyle und äußerten ihre Meinung mit ihren Titel-Ideen. "Die leere Hülle hinter der Fassade", "Direkt ins Discounter-Regal: Die Geschichte eines Mistkerls", und "Liebt eure Kinder, damit sie nicht so enden wie ich: Die Geschichte von Dan Bilzerian", hagelte es Kritik.

Instagram / danbilzerian Dan Bilzerian mit einer Frau

Instagram / danbilzerian Dan Bilzerian, Internet-Bekanntheit

Instagram / danbilzerian Dan Bilzerian, Internet-Bekanntheit



