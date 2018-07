Olivia de Havilland (102) ist eine der noch wenigen Filmlegenden aus der goldenen Ära Hollywoods, die noch am Leben ist. Als die gutherzige Melanie Hamilton in der US-amerikanischen Literaturverfilmung "Vom Winde verweht" spielte sich die in Tokyo geborene Britin 1933 in die Herzen aller Zuschauer. Als Beste Nebendarstellerin wurde sie für ihre Rolle sogar mit dem Oscar nominiert. Am Sonntag hatte die Ikone der Traumfabrik nun erneut allen Grund zum Feiern: Sie wurde 102 Jahre alt!

Am 1. Juli 1916 erblickte Olivia das Licht der Welt. Nachdem sich ihre Eltern getrennt hatten, zog sie mit ihrer Schwester Joan Fontaine (✝96) nach Kalifornien. Beide Geschwister waren mit einem unglaublichen schauspielerischen Talent gesegnet, das ihnen den Weg für eine steile Filmkarriere ebnete. Einen eingelassenen Stern auf dem Walk of Fame und zwei Oscars staubte die 102-Jährige ab – einen als Beste Hauptdarstellerin für "Mutterherz" und einen für "Die Erbin" in der gleichen Kategorie. In den vergangenen Jahren ist es zwar still geworden um die Preisträgerin, doch in ihrem stolzen Alter sei ihr die Ruhe vergönnt.

Ihre Sis Joan ist bereits vor fünf Jahren im Alter von 96 Jahren verstorben. Wie Olivia hatte auch sie zu Lebzeiten einen Oscar abgesahnt: Für "Verdacht" wurde sie 1942 als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Keystone/Hulton Archive/Getty Images Olivia de Havilland im Jahr 1938

Francois Durand/Getty Images Olivia de Havilland bei den Cesar Film Awards 2011

Keystone/Getty Images Joan Fontaine, US-Schauspielerin

