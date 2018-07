Alle lieben Guido Maria Kretschmer (53)! Der Star-Designer eröffnete am Montag die diesjährige Berliner Fashion Week. Und wenn der Shopping Queen-Moderator ruft, dann kommen die Promis nur zu gerne. Doch was macht den Hype um den Mode-Experten eigentlich aus? Promiflash war auf der Fashion-Show zu Gast und suchte nach Antworten: "Guido hat einfach ein riesengroßes Herz, er lebt dafür, was er macht", meinte Ex-Let's Dance-Profitänzerin Isabel Edvardsson (36) im Interview.

