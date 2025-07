Harte Proben: Riccardo Simonetti feiert Gastrolle in Musical

Riccardo Simonetti (32) hat keine Angst vor neuen Erfahrungen. Am Donnerstagabend trat der Influencer in einer kleinen Gastrolle in dem Musical & Julia" auf. Mit auffälligen Choreografien, Gesangseinlagen und schauspielerischen Elementen fügte er sich in das moderne Stück ein, das durch bekannte Pophits wie von Britney Spears (43) und den Backstreet Boys besticht. Auf Instagram begleitete er seine Vorbereitungen – von Aufwärmübungen über sein Bühnenoutfit bis zum finalen Applaus. Mit dabei war nicht nur Riccardos Ehemann, sondern auch sein persönlicher Make-up-Artist.

Im Vorhinein sprach der Moderator mit t-online über sein Lampenfieber. "Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt. Vor allem, weil ich einfach ganz viel Respekt habe vor der Show, die hier jeden Abend aufgeführt wird", berichtete er. Seine 15 Jahre Theatererfahrung seien ihm dabei eine große Hilfe gewesen. Dadurch, dass er in seinem Gastauftritt gleich mehrere kleine Rollen spielt, waren die Proben sehr anspruchsvoll: "Das ist schon echt ein sportliches Programm, das innerhalb von zwei Tagen alles zu lernen. Aber ich bin guter Dinge, dass ich das hinbekomme und alles klappt."

Riccardos Auftritt reiht sich in eine wachsende Liste prominenter Persönlichkeiten ein, die sich auf Musicalbühnen beweisen. Zuletzt machte die TikTok-Sensation Charli D'Amelio (21) Schlagzeilen mit ihrer Rolle in der Broadway-Version von "& Juliet". Seit Oktober 2024 ist die leidenschaftliche Tänzerin Teil des Musicals und scheint ihren Job sehr zu genießen. Erst kürzlich schwärmte sie im Netz: "Die Show bedeutet mir mehr, als ich jemals wirklich in Worte fassen könnte. Ich bin so dankbar für alles, was ich in den letzten Monaten gelernt habe."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ricardo Simonetti, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti (r.) und sein Ehemann im Backstagebereich von "& Julia"

Anzeige Anzeige

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio in ihrem "& Juliet"-Kostüm