Sie feiern ihr gemeinsames Social-Media-Debüt! Bereits seit Monaten hatte die Öffentlichkeit über eine Liebe zwischen Kylie Minogue (50) und Paul Solomons spekuliert. An ihrem 50. Geburtstag hatte die Sängerin das ewige Versteckspiel schließlich beendet – postete einen verschwommenen Polaroid-Schnappschuss mit ihrem Liebsten im Netz. Nun bekommen die Fans die Liebe der beiden aber endlich klar und deutlich zu sehen: So glücklich sind Kylie und Paul!

In ihrem aktuellen Post auf Instagram zeigt die "I Should Be So Lucky"-Interpretin, wie zufrieden sie mit dem neuen Mann an ihrer Seite tatsächlich ist. Neben einem Bild, auf dem sich das Paar auf einer Dachterrasse umarmt und beinahe küsst, schreibt die Beauty: "Ich liebe New York." Doch die Fans sind sich sicher: Ihre Zuneigung gilt wohl nicht nur der Megametropole, sondern vor allem Paul. Das sei deutlich zu sehen, wie ihre Follower in den Kommentaren erfreut feststellen.

Ob sie in dem Creative Director der britischen GQ nun endlich den Mann fürs Leben gefunden hat? Immerhin war Kylie noch vor einem Jahr mit einem anderen verlobt: Damals wollte sie eigentlich den britischen Schauspieler Joshua Sasse (30) ehelichen. Seitensprünge seinerseits sollen jedoch zur Trennung geführt haben. Bleibt zu hoffen, dass Paul die Powerfrau mehr zu schätzen weiß!

Chris Jackson / Getty Images Sängerin Kylie Minogue bei einer Premiere in London

Instagram / kylieminogue Paul Solomons mit Kylie Minogue

Chris Jackson/Getty Images Joshua Sasse und Kylie Minogue

