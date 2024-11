Kylie Minogue und Co.: Stars glänzen bei Thanksgiving-Parade

Bei der Thanksgiving-Parade von Macy's wurden auch in diesem Jahr keine Mühen gescheut und zahlreiche Stars trotzten in New York City dem schlechten Wetter. Unter den 28 Performern der 98. jährlich stattfindenden Parade befanden sich Promis wie Idina Menzel (53), Jimmy Fallon (50) und Jennifer Hudson (43). Für gute Laune sorgte vor allem auch Kylie Minogue (56), die ein Medley aus ihren Liedern "Can't Get You Out of My Head", "Slow" und "Padam Padam", dem Hit aus ihrem neuesten Album "Tension", zum Besten gab. In einem schwarz-roten Leder-Outfit performte die Sängerin, umgeben von ihren Tänzern, vor dem Macy's Flagship-Store.

Auf Instagram meldete sich die 56-Jährige nach ihrem Auftritt bei ihren Followern. "Macy's, was ist da gerade passiert? Okay, das war einfach komplettes Tanzen und Singen im Regen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht", lachte die Australierin mit nassen Haaren in die Kamera. Idina Menzel hatte da schon mehr Glück: Sie durfte bei der Aufführung ihres Musical-Songs "Great Escape" unter einem fahrenden Pavillon stehen, während Tänzer in Tierkostümen die Performance ausschmückten.

Auch durch die restlichen Künstler dürfte für jeden etwas dabei gewesen sein: Mit TikTok-Star Charli D'Amelio (20), Sebastián Yatra (30), T-Pain (39) und Billy Porter (55) wurde die diesjährige Parade ziemlich divers gestaltet. Nur Jimmy Fallons Auftritt sorgte für einige Fragen. Er performte an dem bewölkten Tag mit einer Sonnenbrille, was bei den Zuschauern zu Spekulationen führte. "Jimmy Fallon war offensichtlich auf einer Sauftour, wachte auf und tauchte bei der Parade auf", behauptete ein Fan auf X.

Anzeige Anzeige

Getty Images Idina Menzel singt bei der Macy's Thanksgiving Day Parade 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Fallon bei der Macy's Thanksgiving Day Parade 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige