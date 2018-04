Kylie Minogue (49) ist wieder back in the Dating-Game! Anfang vergangenen Jahres platze die Hochzeit von Kylie und ihrem Verlobten Joshua Sasse (30), doch es scheint, die Pop-Prinzessin habe wieder zurück zu alter Form gefunden. Momentan ist sie mit ihrem neuen Album auf Welttournee und brachte ihre Fans gerade erst in Berlins berühmten Club Berghain auf Hochtouren. Auch sie selbst scheint wieder jemanden zu haben, der ihren Puls zum Rasen bringt: einen neuen Mann.

Laut Sun soll die Australierin gerade eine Menge Zeit mit dem Creative Director des Männermagazins GQ verbringen. Paul Solomons und die Sängerin sollen sich durch gemeinsame Freunde kennen, seinen aber sehr darauf bedacht, ihre Freundschaft geheim zu halten. Will die Australierin es also lieber langsam angehen lassen? Ein Insider verriet: "Kylie hat keine Eile, eine ernsthafte Beziehung anzupeilen, aber sie genießt die Aufmerksamkeit auf jeden Fall!" Und obwohl ihre Trennung von Ex Joshua sie fast bis zur Verzweiflung getrieben habe soll, habe sie die Liebe nicht aufgegeben: "Dating (Anm. d. Red.) ist ein Minenfeld, aber es lohnt sich."

Ihr angeblicher Verehrer ist kein Unbekannter in der Welt der Promiladys – tatsächlich scheint er die Damen wie ein Magnet anzuziehen. Schönheiten wie Lana Del Rey (32), Bella Hadid (21) und Cara Delevigne ließen sich bereits mit ihm ablichten.

Instagram / kylieminogue Kylie Minogue, Sängerin

Getty Images Entertainment Pop-Prinzessin Kylie Minogue singt bei der Tanz-Show "Let's Dance"

Chris Jackson/Getty Images Joshua Sasse und Kylie Minogue

