Nach Tourstart in Perth: Kylie Minogues Fans sind enttäuscht

Kylie Minogue (56) hat ihre mit Spannung erwartete "Tension Tour" am Samstag in Perth eröffnet. Kurz nach der Show schrieb die australische Pop-Ikone, bekannt für Hits wie "The Loco-Motion", auf Instagram, wie begeistert sie vom Publikum gewesen sei: "Oh Perth, [...] die Atmosphäre, die Gefühle – ich liebe euch alle so sehr." Doch nicht alle scheinen diese Liebesbekundung so zurückgeben zu wollen: Zahlreiche Fans zeigen sich in den Kommentaren enttäuscht und kritisieren die Show als "langweilig" und "enttäuschend". Die gesamte kreative Inszenierung könne ihrer Meinung nach nicht mit Kylies früheren Tourneen mithalten.

Die Kritik der Fans auf Instagram ist vielseitig und deutlich. Einige beschreiben das Bühnenbild als "lieblos", andere finden, die Qualität der Kostüme ließe zu wünschen übrig. Insbesondere angesichts der Ticketpreise, die laut einzelner Kommentare zwischen 90 und 180 Euro lagen, fühlten sich viele offenbar nicht ausreichend unterhalten. Doch es gibt nicht nur negative Stimmen. Manche Fans loben die Setlist der Tour und feiern die Sängerin für ihre energiegeladene Performance. Eine Besucherin schwärmt auf der Social-Media-Plattform: "Eine der besten Nächte meines Lebens!" Kylie hat mittlerweile über die Plattform angekündigt, die Tour in dieser Woche in Adelaide fortzusetzen, bevor sie weitere Städte wie Melbourne, Brisbane und Sydney besucht.

Mit über 82 Millionen verkauften Tonträgern gehört Kylie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Popwelt. Ihre Karriere startete sie 1987 mit Hits wie "I Should Be So Lucky" und entwickelte sich rasch zu einem internationalen Superstar. Neben ihrer Musik begeistert Kylie ihre Fans immer wieder mit kreativen Mode-Statements und einer positiven, charmanten Ausstrahlung. So bleibt sie für ihre Anhänger trotz der aktuellen Kritik ein schillernder Weltstar, der musikalisch, aber auch stilistisch bereits ganze Generationen inspirierte.

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Ryan Pierse / Getty Images Kylie Minogue beim Launch ihrer Brillenkollektion in Sydney

