Auf Tour: Kylie Minogue teilt Erinnerungsfotos aus Bangkok

Kylie Minogue (56) sorgt mit einem Erinnerungsfoto aus Thailand für Begeisterung bei ihren Fans. Auf Instagram postet die Sängerin, die aktuell mit ihrer Tension-Welttournee unterwegs ist, ein Bild in knappen Jeansshorts und einem weißen Crop-Top, das ihren durchtrainierten Bauch und ihre gebräunte Haut zeigt. "Rückblick auf Thailand... Tension-Tour Bangkok heute Abend!", schreibt Kylie zum Schnappschuss. Die Sängerin befindet sich derzeit in der thailändischen Hauptstadt, um dort die nächste Etappe ihrer Tour zu absolvieren. Wann das Foto entstand, verrät sie nicht.

Seit dem Start ihrer Tension-Tour begeistert Kylie, die mit ihrer Musik immer noch viel Geld verdient, ihre Fans mit einem mitreißenden Mix aus ihren größten Hits und Songs ihres mittlerweile 16. Studioalbums. Auch in Bangkok wird sie von futuristischen Tänzern und aufwendigen Bühnenbildern begleitet, die ihre Konzerte zu einem echten Spektakel machen. Das Album, das denselben Namen wie die Tour trägt, hat Kylie einmal mehr als einen der beständigsten Popstars der Welt bestätigt. Vor allem die Single "Padam Padam" eroberte die internationalen Charts im Sturm und wurde ein Überraschungserfolg – und gewann sogar einen Grammy.

Für Kylie markiert "Tension" ein weiteres Highlight in ihrer beeindruckenden Karriere, die sich über vier Jahrzehnte erstreckt. Die Sängerin, die einst ihre Karriere in der australischen Seifenoper "Neighbours" begann, gehört heute zu den international erfolgreichsten Popstars. Trotz ihres Erfolges scheint sie sich stets eine Bodenständigkeit bewahrt zu haben, die Fans weltweit an ihr schätzen. Die Innigkeit zu ihren Fans zeigt sich auch in den sozialen Medien, wo die gebürtige Melbournerin regelmäßig Eindrücke von Tourneen, privaten Momenten und nostalgischen Rückblicken teilt. So bleibt Kylie nicht nur eine Ikone, sondern auch eine charismatische Persönlichkeit, die ihre Fans immer wieder aufs Neue begeistert.

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Getty Images Kylie Minogue bei den Billboard Women In Music Awards, Februar 2024

