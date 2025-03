So viel Geld verdient Sängerin Kylie Minogue an einem Tag

Kylie Minogue (56), die australische Pop-Ikone, hat in den letzten Jahren nicht nur durch ihre legendären Auftritte beeindruckt, sondern auch durch ihre beeindruckenden Einnahmen. Ein Höhepunkt ihrer Karriere war ihre Performance beim Glastonbury Festival im Jahr 2019, die ihr offenbar eine beachtliche finanzielle Aufwärtskurve bescherte. Allein im vergangenen Jahr verdiente Kylie laut The Sun durchschnittlich rund 6.659 Euro pro Tag. Über ihr Unternehmen Darenote konnte die Sängerin für das Geschäftsjahr bis Juni 2024 einen Gewinn von ca. 2.395.209 Euro verzeichnen. Aktuell begeistert Kylie Fans auf ihrer "Tension Tour", mit der sie zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wieder weltweit unterwegs ist.

Die Tour, die ihren Namen dem gleichnamigen 16. Studioalbum der Sängerin verdankt, gilt als eine Hommage an ihre größten Hits und neueren Erfolge wie "Padam Padam". Besonders mit diesem Song konnte Kylie in den letzten Monaten international punkten, unter anderem in den USA. Die opulenten Bühnenshows der Tour beeindrucken mit futuristischen Tänzern und aufwendigem Bühnenbild. Während ihres Konzerts in Sydney am Samstag nahm sie sich zudem Zeit, eine Botschaft an die LGBTQIA+-Community zu richten, da ihre Show zeitgleich mit der Mardi Gras-Parade stattfand. "Wir senden euch ganz viel Liebe!", rief Kylie ihren Fans zu, gefolgt von tosendem Applaus im Publikum. Es scheint, als würde die Sängerin mit dieser Tour nicht nur musikalisch wieder zur Höchstform auflaufen, sondern auch ihre enge Verbindung zu ihren Anhängern pflegen.

Dass Kylie Minogue nicht nur auf der Bühne ein Highlight ist, sondern auch ein wirtschaftliches Phänomen darstellt, ist kein Zufall. Mit über 35 Jahren im Musikbusiness gehört sie zu den konstantesten und erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation. Bereits seit den 1980er-Jahren begeistert sie mit Hits wie "I Should Be So Lucky" und weiteren Klassikern Fans auf der ganzen Welt. Obwohl es nach dem Tourstart in Perth zuletzt auch Kritik an Kostümen und Bühnenbild gab, bleibt Kylie für viele ein leuchtendes Beispiel für musikalischen Erfolg und Innovationskraft. Mit inzwischen über 80 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Auszeichnungen bleibt sie nicht nur eine Legende der Musikindustrie, sondern auch ein Dauerbrenner bei ihren Fans.

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

