Kylie Minogue beeindruckt ihre Fans mit neuem Schnappschuss

Kylie Minogue (56) heizt ihren Fans auf Instagram ordentlich ein! Die Popikone präsentierte sich in einem neuen Schnappschuss in einem zerrissenen, hellrosafarbenen Minikleid, das ihre makellose Figur betonte. Mit dramatischer Pose und dem Kommentar "Hallo, Zehenspitzen" setzte die Sängerin ihre langen, durchtrainierten Beine gekonnt in Szene. Passend dazu präsentierte die Sängerin ihre frisch gestylte Frisur – blonde, wellige Haare mit einem neuen Pony. Der flotte Post entfacht bei ihren Fans sicherlich die Vorfreude auf ihre große "Tension"-Tour, die am 15. Februar in Australien beginnen soll.

Neben ihrer Tourvorbereitung hat Kylie auch musikalisch und unternehmerisch Grund zum Strahlen. Ihre neueste Single "Someone For Me" sorgt für Begeisterung bei den Fans, während ihre Haarverwandlung im Netz eher für Diskussionen sorgte. Nachdem sie vor Kurzem ihre klassische blonde Mähne gegen einen warmen, aschfarbenen Farbton mit Pony getauscht hat, scheint die Sängerin nun wieder Lust auf Veränderung zu haben. Auch abseits der Musik feiert Kylie nach 40 Jahren im Business noch Erfolge. Ihr 2020 gestartetes Wein-Label erzielte im letzten Jahr Rekordumsätze, insbesondere der Prosecco mausert sich zum Publikumsliebling.

Kylies Karriere spiegelt nicht nur ihre musikalische Vielseitigkeit wider, sondern auch ihren Mode- und Stilwandel, der Fans seit Jahrzehnten fasziniert. Angefangen mit einer Dauerwelle in ihrer Rolle als Charlene Mitchell in "Neighbours" über experimentelle Kurzhaarschnitte in den 90ern bis hin zu den glamourösen Looks der 2000er – Kylie hat sich stets neu erfunden. Ihre Leidenschaft für Mode und Styling verriet sie 2024 in einem Interview mit Vogue, in dem sie gestand: "Ich liebe es, mit Perücken und neuen Looks zu spielen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Minogue im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Minogue bei der "Kingsman: The Golden Circle"-Weltpremiere in London

Anzeige Anzeige

Anzeige