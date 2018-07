Das war eigentlich anders geplant. Carina Spack und Sebastian Fobe (33) bandeln erst kürzlich in der Kuppelshow Bachelor in Paradise an. Im Finale entscheiden sie sich füreinander, wollen es aber dennoch langsam angehen lassen. Doch daraus wurde ganz schnell Funkstille, wie die Blondine Promiflash verriet: "Ich habe mit Sebastian gar keinen Kontakt mehr. Das ist auch gut so, meiner Meinung nach. Ich meine, ich stehe neutral zu ihm. Ich hab nichts gegen ihn, aber ich muss den Kontakt auch nicht halten."

P.Hoffmann / WENN.com, RTL / Arya Shirazi Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de