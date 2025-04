Evas Verhalten ist für Carina Spack nicht zu entschuldigen

Auch Carina Spack (28) hat eine klare Meinung zum Verhältnis von Eva Benetatou (33) und Serkan Yavuz (32). Am Donnerstag gestand Eva, Serkan habe seine Noch-Ehefrau Samira (31) mit ihr betrogen. Sie entschuldigte sich zwar bei Samira, aber wenn es nach seiner Ex Carina geht, ist dieser Seitensprung unentschuldbar. "Ganz, ganz schwach. Dafür gibt es keine Entschuldigung, Rechtfertigung oder Sonstiges", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Zudem messe Eva mit zweierlei Maß: "Dieses 'Mädchen' hat mir immer vorgeworfen, ich würde angeblich mit ihrem Ex was haben, was nie der Fall war, aber anscheinend hatte sie währenddessen was mit meinem Ex... Noch schlimmer. Lass mich mal außen vor, um mich geht es nicht, aber mit jemandem [was anzufangen], von dem sie weiß, dass er eine Frau und zwei kleine Kinder hat – das ist in meinen Augen nicht zu entschuldigen."

Was Carina meint, erklärt sie ebenfalls. Sie bezieht sich nämlich auf die erste Staffel The 50, in der Evas Ex Chris Broy (35) Interesse an ihr bekundete. Das führte zum Streit der beiden Frauen. "Bei 'The 50' wollte sie mir noch sagen, ich würde eine Familie zerstören, obwohl, selbst wenn was mit Chris gewesen wäre, sie zu der Zeit nicht mal mehr zusammen gewesen sind. [...] Aber sie wiederum macht sich dann an einen ran, der aktuell zu der Zeit eine schwangere Frau zu Hause hatte. Ich finde, das geht absolut gar nicht", wettert Carina weiter. Auch Evas Erklärung, wie es zu der Nacht mit Serkan kam, sei für sie haltlos.

In dem Statement, das Eva abgab, erklärte sie den Ausrutscher mit Serkan nämlich so: "Es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr. In einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte werden sollen: mein Geburtstag. [...] Ich fühlte mich alleine, überfordert, verletzt – besonders, weil nicht einmal der Vater meines Kindes an mich gedacht hat." Der Fehler sei ihr bewusst und sie bereue ihn mittlerweile. Auf die Entschuldigung der 33-Jährigen zeigte sich Serkans Ex Samira aber fast genauso verständnislos wie Carina. "Ich bin es leid, dass man sich falsch verhält und danach sagt: 'Sorry, das war ein schwacher Moment'", ärgert sich die Influencerin.

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Chris Broy, TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

