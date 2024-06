Mrs. Marlisa ist schockiert über Spruch von Carina Spack

Das lässt sie nicht auf sich sitzen! Derzeit stehen Marlisa Rudzio und Carina Spack (27) gemeinsam für die Reality-TV-Show "Reality Queens" vor der Kamera. Bei der Vorstellungsrunde in der ersten Folge nimmt Carina dabei kein Blatt vor den Mund und teilt ordentlich aus. "Mag ich absolut gar nicht und sie hat keinen Hals", lautet ihr hartes Urteil über Mitstreiterin Marlisa. In ihrer Instagram-Story geht diese nun auf den Affront der gelernten Industriekauffrau ein. "Ich war sehr, sehr schockiert, als ich die erste Folge gesehen habe, weil ich es von ihr echt nicht gedacht hätte. Zumal sie mir auch etwas vorwirft, dachte ich mir: ‘Ok. Das hat sie jetzt nicht gesagt'", reagiert sie auf die Worte der Reality-TV-Darstellerin und ergänzt: "Aber krass, sind wir mal gespannt, wie es in den nächsten Folgen so weitergehen wird."

Der Cast der neuen TV-Show hat es in sich. Neben Marlisa und Carina hatten auch weitere Teilnehmer bereits die ein oder andere Kabbelei: So gerieten Daniela Büchners (46) Tochter Joelina Karabas (24) und Jasmin Herren (45) im Forsthaus Rampensau aneinander. Joelina unterstellte der Witwe von Willi Herren (✝45), schlecht über ihre Mutter gesprochen zu haben. Bei "Reality Queens" blieb es aber bisher noch ruhig zwischen den beiden Parteien.

Zu Beginn der Sendung wurden die Ladys in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt. In den kommenden Wochen werden Marlisa, Danni, Joelina, Jasmin Herren, Vanessa Nwattu und Ricarda Raatz (31) als die Pink Piranhas gegen die Green Geckos antreten. In letzterem Team kämpfen Carina, Claudia Haas, Patricia Blanco (53), Sandra Sicora (32), Emmy Russ (25) und Theresia Fischer (32) um den Sieg.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa im Juli 2022

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Cast von "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Versteht ihr, dass Marlisa entsetzt über Carinas Spruch ist? Ja! Der ging gar nicht. Ich finde, sie sollte das nicht so ernst nehmen… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de