Nach USA-Auszeit: Carina Spack kommt zurück ins Reality-TV

Vor Carina Spack (28) liegt eine aufregende Zeit: Die Reality-TV-Bekanntheit gönnt sich einen Tapetenwechsel – und geht für drei Monate in die USA. Dort möchte sie ihrer großen Leidenschaft nachgehen und als Reitlehrerin arbeiten. Verabschiedet sie sich damit aus der TV-Welt? Keine Sorge: Im Promiflash-Interview beim Bild-Renntag verrät Carina, dass man sie auch zukünftig in Formaten sehen wird. "Reality-TV ade, so ist es natürlich auch nicht. Ich verbringe einfach meinen Sommer in den USA, bin dann aber wieder zurück und mache ganz normal TV weiter wie vorher auch", erklärt Carina.

Von ihrem Aufenthalt in Amerika verspricht sich die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin einiges – auf Instagram verriet sie ihrer Community vor Kurzem, dass es ihr in den vergangenen Wochen nicht besonders gut gegangen sei. "Ich war in letzter Zeit ganz viel traurig und von einigen Sachen sehr enttäuscht und habe mich auch etwas zurückgezogen. Deshalb kam in letzter Zeit auch nicht immer ganz so viel Spannendes von mir. Ich freue mich aber sehr auf die Zeit in den USA und einfach mal rauszukommen und etwas ganz anderes zu machen", erzählte sie.

2018 feierte Carina ihr Debüt als Reality-TV-Darstellerin: Beim Bachelor kämpfte die Blondine um das Herz des Rosenkavaliers Daniel Völz (40). Danach nahm sie 2018 und 2019 an Bachelor in Paradise teil – und verließ beim zweiten Mal das Format an der Seite von Serkan Yavuz (32). Es folgten Promis unter Palmen, Promi Big Brother und vieles mehr. Die Beziehung mit Serkan war aber nicht so konstant wie Carinas Karriere: Ende 2020 trennten sich die beiden TV-Stars, danach gingen sie gemeinsam zu Prominent getrennt.

Carina Spack im November 2022

Carina Spack im September 2024

