Reality-TV ade? Carina Spack wird Reitlehrerin in den USA

Carina Spack (28) kennt man aus diversen Reality-TV-Formaten – nun möchte die Influencerin aber ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen. Ein Blick auf ihr Social-Media-Profil verrät, dass sie eine große Leidenschaft für Pferde und das Reiten hat. In ihrer Instagram-Story verrät sie nun, dass sie ihr Hobby zum Beruf machen wird: "Ab Juni gehe ich drei Monate in die USA und arbeite dort als Reitlehrerin in einem Feriencamp für Kids."

Die Blondine spricht offen darüber, dass es ihr in den vergangenen Wochen nicht besonders gut ging. Von ihrem Aufenthalt in Amerika erhoffe sie sich nun Ablenkung und eine Portion Lebensfreude. "Ich war in letzter Zeit eher ganz viel traurig und von einigen Sachen sehr enttäuscht und habe mich auch etwas zurückgezogen. Deshalb kam in letzter Zeit auch nicht immer ganz so viel Spannendes von mir. Ich freue mich aber sehr auf die Zeit in den USA und einfach mal rauszukommen und etwas ganz anderes zu machen", erzählt sie.

Nach knapp sieben Jahren in der TV-Welt scheint Carina nun wohl mal eine Auszeit zu brauchen. Die 28-Jährige kämpfte bei Der Bachelor um das Herz von Single-Mann Daniel Völz (40). Danach kam ihre Reality-Karriere richtig ins Rollen: Noch im selben Jahr nahm sie an Bachelor in Paradise teil. Es folgten Auftritte bei Promis unter Palmen, Das Sommerhaus der Stars und Prominent getrennt. Von Dating-Formaten ließ sie in der jüngsten Vergangenheit die Finger – dafür sah man Carina unter anderem bei Reality Queens, "Exatlon" und The 50.

Instagram / carina_spack Carina Spack, Realitystar

Instagram / carina_spack Carina Spack im Dezember 2022

