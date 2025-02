Carina Spack findet Dschungelcamp dieses Jahr zu langweilig

Das diesjährige Dschungelcamp ist in vollem Gange. Millionen von Zuschauern zu Hause warten jeden Abend gespannt auf eine neue Folge der beliebten TV-Show – Reality-Sternchen Carina Spack (28) gehört jedoch nicht dazu. Im Interview mit Bild gesteht sie, dass sie das Dschungelcamp in diesem Jahr nicht wirklich abhole. Laut der Fame Fighting-Berühmtheit liege das vor allem am diesjährigen Cast. "Diese krassen Charaktere wie zum Beispiel eine Désirée Nick (68) waren halt alle auch einfach schon im Dschungel", erklärt die 28-Jährige.

"Dieses Jahr sind halt einfach zu wenig Streitleute [im Dschungel]", beklagt Carina. Auch das Geschehen generell langweile sie: "Es fehlen einfach die Themen." Im Allgemeinen bleibe die Nordrhein-Westfälin jedoch trotzdem noch ein Fan des Formats. "Ich finde nicht, dass das Dschungelcamp ausgelutscht ist", stellt sie klar. Für sie ist und bleibt die TV-Show ein Highlight im Januar – nur in diesem Jahr halt eben nicht.

Im vergangenen Jahr schaltete Carina hingegen noch gern den Fernseher ein. Im Dschungel 2024 zog vor allem die Liebesgeschichte zwischen den Realitystars Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) die Zuschauer in den Bann. Für die nötige Prise Drama sorgte zudem Temptation Island-Bekanntheit Kim Virginia Hartung (29), die Ex-Flamme von Mike. Auch Carina erinnert sich offenbar gern an diese Staffel zurück. "Letztes Jahr ging noch um die Liebesgeschichte von Mike und Leyla, da war aber auch noch gut, dass Kim Virginia drin war, die den Stressfaktor hochgebracht hat", schwärmt sie im Bild-Interview.

RTL Die diesjährigen Dschungelcamper

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar im Januar 2025

