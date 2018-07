Bastian Yotta (41) überrascht mit seiner Lebensgeschichte! Eigentlich steht der selbst ernannte Money-Magnet hauptsächlich mit Frauengeschichten in der Öffentlichkeit – er nahm zum Beispiel an der Nacktkuppelshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies teil. Vor seinem Ruhm als Protzmillionär und TV-Star lebte er allerdings mit seiner Frau und zwei Töchtern in einem Eigenheim. Als die Ehe zerbrach, verliebte seine Ex sich in seinen besten Kumpel.

"Unsere Ehe war zu diesem Zeitpunkt nur noch eine Zweckgemeinschaft gewesen und ich hatte vieles falsch gemacht. [...] Das Universum brachte meiner Frau drei Wochen nach unserer Trennung meinen besten Freund als neuen Partner", berichtete Bastian in seinem Werk "Die Yotta Bibel" vom Finanzbuchverlag. Tatsächlich sei das für den Wahl-Amerikaner aber kein großes Problem gewesen, denn er gönnte seiner Ex-Frau einen guten Partner.

Trotzdem nahm sich Mister Yotta seinen Freund zur Brust: "Ich sagte zu ihm: 'Wenn du es ernst meinst und sie glücklich machst, dann hast du meinen Segen. Wenn du sie verletzt, dann jage ich dich und bringe dich zur Strecke.'" Bis heute habe Hansi sein Wort gehalten und kümmere sich gut um seine neue Familie.

Rick Mendoza / Splash News Bastian Yotta in Beverly Hills

