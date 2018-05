Diese Neuigkeit kommt wirklich überraschend! Auf seinen zahlreichen Social-Media-Accounts hält Bastian Yotta (41) seine Fans immer fleißig auf dem Laufenden. Ob es nun um seine aktuelle Freundin, ein neues Auto oder sein soziales Engagement geht – der Protz-Millionär gibt regelmäßig Updates über sein Leben. Nun verriet der einstige Adam sucht Eva-Kandidat jedoch ein privates Detail, dass viele seine Follower verwundern dürfte: Basti ist Papa von zwei Teenager-Töchtern!

Das offenbarte der Muskelmann jetzt in seiner Instagram-Story. Auf die Frage eines Fans, ob er Kinder habe, schrieb der 41-Jährige: "Ich habe zwei wundervolle Töchter. Eine ist 17 Jahre und eine 15 Jahre alt!" Der Ex von Natalia Osada (27) ist also zweifacher Mädelspapa. Im Interview mit Promiflash klang das 2017 noch ganz anders: Damals sprach Basti von einem Sohn, um den er sich kümmere.

Ist der Wahl-Amerikaner da etwa ein wenig durcheinander gekommen – oder will er sein Privatleben einfach von dem Medienrummel fernhalten? Im Gegensatz zu seinen heißen Flirts postete Mister Yotta bisher jedenfalls keine Bilder von seinem Nachwuchs. Hättet ihr gedacht, dass Bastian zwei Teenie-Töchter hat? Stimmt unten ab.

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Reality-TV-Star

Instagram / https://www.instagram.com/yotta_life/?hl=en Beitrag aus der Instagram-Story von Bastian Yotta

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Reality-TV-Star

