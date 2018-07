Es wird heiß, weg mit den alten Zöpfen – das dachte sich jetzt wohl Motsi Mabuse (37), die sich kurzerhand von ihrer langen Wallemähne trennte. Kurz vor der Geburt ihrer Tochter ging es für die werdende Mama ab zum Friseur und soviel sei schon mal verraten: Es wurden nicht nur die Spitzen geschnitten. Motsi setzt auf einen neuen Style – und der haut die Fans fast aus den Socken!

Die Let's Dance-Jurorin ist, was ihre Frisuren angeht, ein echtes Chamäleon: Ob glatt und schulterlang oder mit wildem Afro, Motsi kann einfach alles tragen. Nun durfte passend zur warmen Jahreszeit ein neuer Look her. Auf Instagram präsentierte sich die gebürtige Südafrikanerin mit deutlich kürzen Haaren. Eine Veränderung, die sie bereits vor wenigen Tagen mit den Worten "Bye-bye, Extensions, es ist Sommer" schon angekündigt hatte.

Die Follower feierten die sommerliche Frise der Powerfrau. "Du siehst so toll aus mit den Haaren", "Du bist eine wunderschöne werdende Mami" und "Die Frisur steht dir super, ich liebe sie", schmissen die Fans mit Komplimenten um sich.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse bei ihrer Babyshower-Party

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

