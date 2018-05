Motsi Mabuse (37) zeigt sich von ihrer natürlichen Seite! Die beliebte Tänzerin ist derzeit als Let's Dance-Jurorin im TV zu sehen. Jede Woche überzeugt sie bei den Shows mit ihren Stylings. Bevor es allerdings für sie wieder in die Maske geht, teilt Jury-Kollege Jorge Gonzalez (50) einen ganz besonderen Schnappschuss: Darauf sieht man die 37-Jährige nicht mit der typischen Wallemähne – statt dessen strahlt sie mit einem frechen Kurzhaar-Schnitt in die Kamera!

Motsi beweist auf dem Instagram-Foto: Auch der Kurzhaar-Look steht ihr ausgezeichnet! Mit Sonnenbrille und in einem engen Kleid, das ihre Körpermitte ordentlich in Szene setzt, strahlt die werdende Mutter mit Jorge um die Wette. Ob sie am Freitagabend auch mit ihrer natürlichen Frisur hinter dem Jurypult Platz nehmen wird, um die "Let's Dance"-Kandidaten auf der Tanzfläche zu bewerten?

Zum ersten Mal zeigt sich die gebürtige Südafrikanerin Motsi allerdings nicht ohne Haarverlängerung. So postete sie unter anderem im vergangenen Jahr Pics, auf denen sie mit einem schickem Afro abgebildet ist. Ihren Style auf den Bildern kommentierte sie so: "Ich liebe es, aber Haare sind eine sehr persönliche Sache für mich und ich denke, dass jeder Mensch mit seinen Haaren tun und lassen sollte, was er möchte!"

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, Profitänzerin

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse

