Netzstar Paola Maria verkündete vor einigen Tagen ihrer Community eine süße Neuigkeit: Ihr Liebster Sascha Koslowski und sie erwarten ein Kind. Noch im April veräppelte die Influencerin ihren Mann mit einer möglichen Schwangerschaft auf YouTube. Doch jetzt kann die Bald-Mami ihre neuen Umstände wirklich in vollen Zügen genießen – und das sieht man ihr auch an. Total verschmust posierte sie beim Produktlaunch ihrer eigenen Marke LVLY by Paola Maria, die in Zusammenarbeit mit dm entstand, mit ihrem Schatz für die Fotografen. Auch Sascha fielen diese Glückshormone auf, wie er im Promiflash-Interview verriet: "Am meisten bin ich froh, dass sie heute so viele Glücksgefühle bekommt, weil das für ihren Bauch gut ist. Ich bin sehr glücklich, dass sie glücklich ist."

