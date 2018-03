Dieser Schwanger-Prank ging wohl voll nach hinten los: Am vergangenen Mittwoch postete das YouTube-Sternchen Paola Maria ein vielsagendes Ultraschallbild auf Instagram – ihre Fans freuten sich bereits überschwänglich über die angeblichen Baby-News. Doch dann die Enttäuschung: Kurze Zeit später veröffentlichte sie einen Clip, in dem sie ihren Mann und Web-Komiker Sascha Koslowski veräppelte und nur so tat, als sei sie in freudiger Erwartung. Während das Streich-Opfer noch darüber lachen konnte, sind ihre Follower nun ganz und gar nicht amüsiert: "Ich finde solche Pranks voll bescheuert, irgendwie ist das ein zu emotionales Thema.” Die überwältigende Mehrheit der Promiflash-Leser kann da nur beipflichten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de