Die Bachelorette wäre Andi Janzens erste Liebe! Schon in knapp zwei Wochen ist es endlich wieder so weit: Das beliebte Kuppelformat mit einer heiß begehrten Single-Lady startet in eine neue Runde. Auch die Liste der sexy Anwärter auf das Herz der Rosenverteilerin wurde bereits veröffentlicht – und dabei sticht ein Kandidat besonders hervor: KFZ-Sachbearbeiter Andi hatte noch nie eine Freundin!

In einem kurzen Clip auf der RTL-Website erzählte der Bielefelder jetzt aus seinem Leben. Dabei fielen besonders die fehlenden Beziehungserfahrungen des 28-Jährigen auf: "Ich bin schon immer Single, ich habe mich noch nie gebunden, war noch nie wirklich in einer Beziehung, da ich schon sehr anspruchsvoll bin und mich nur binden möchte, wenn ich mir zu 100 Prozent sicher bin!" Das sei jedoch nie der Fall gewesen – wie seine perfekte Freundin sein muss, wusste der gebürtige Sibirer aber trotzdem: "Ich definiere meine Traumfrau quasi damit, dass mir mit ihr nie langweilig wird und ich sie nie satt bin. Dass ich mich jeden Tag aufs Neue freue. Und ich hoffe, diese Frau lerne ich demnächst kennen!"

Mit seinen mangelnden Vorkenntnissen ist Andi jedoch nicht der einzige Show-Teilnehmer, der durch seine Vita oder seine Optik auffällt: Bankangestellter Jan Elsigk beispielsweise hat einen prominenten Zwilling! Der 24-Jährige ist Ex-Bachelor Paul Janke (36) wie aus dem Gesicht geschnitten.

MG RTL D Andi, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Andi

MG RTL D; Andreas Rentz / Getty Images Jan Elsigk und Paul Janke

