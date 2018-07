Ladys aufgepasst: Es geht wieder heiß her! Ab 18. Juli darf die diesjährige Bachelorette an insgesamt acht Mittwochabenden um 20:15 Uhr auf RTL Rosen verteilen. 20 liebeshungrige Singlemänner warten nur darauf, sich gehörig den Kopf verdrehen zu lassen. Das Flirt-Spektakel, das sich in diesem Jahr auf der griechischen Sonneninsel Korfu abspielen wird, verspricht schon jetzt wieder reichlich Schmachtpotenzial. Diese Hotties wollen das Herz der begehrten Rosendame erobern.

Sie hat die Qual der Wahl! Von athletischen Astralkörpern über musikalische Romantiker bis hin zu handwerklich begabten Burschen und Lebensrettern – in diesem Jahr ist definitiv für jeden etwas dabei! Ob der durchtrainierte Personal Trainer Alex das Herz der Schnittblumenverteilerin zum Schmelzen bringen kann? Oder wird ihm vielleicht der KFZ-Sachbearbeiter Andi die Show stehlen? Auch beim Anblick des ambitionierten Lackierers Brian könnte die Rosen-Kavalierin durchaus schwach werden. Zum Automobilkaufmann Chris gesellen sich außerdem der Vertriebsingenieur Daniel, der Barkeeper Dave, der reiselustige Tourismuskaufmann Dennis, der Tanz- und Fitnesstrainer Eddy sowie Junggeselle Filip, der ebenfalls im Fitnessbereich tätig ist.

Auch Bankkaufmann Jan, Masterstudent Jorgo, Karriereberater Kai, Versicherungskaufmann Kevin, Unfallchirurg Manuel, Ingenieur Maxim, Personaltrainer Sascha, DJ Sören, Steuerfachangestellter Sören oder Exportassistent Vadim könnten das Rennen machen. Klickt euch durch und verratet uns eure Meinung! Welcher der Bachelorette-Boys ist am heißesten?

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Alexander

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Andi

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Brian

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Chris

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Daniel

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Dave

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Dennis

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Eddy

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Filip

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Jan

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Jorgo

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Kai

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Kevin

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Manuel

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Maxim

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Rafi

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Sascha

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Sören

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Stefan

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Vadim

