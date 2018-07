So schnell wird die Fashion Week zum Familienausflug! Eigentlich sollte alles ganz anders laufen, doch das Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM warf Cathy (30) und Mats Hummels (29) zeitliche Planung prompt über den Haufen. Während der Fußballer eigentlich noch in Russland um den Pokal kicken sollte, wollte die frischgebackene Mama in Berlin die Events unsicher machen. Nun hat ihr Gatte allerdings unerwartet viel Zeit und begleitete seine Liebste kurzerhand in die Hauptstadt!

Im Bunte-Livestream auf Instagram sprach die 30-Jährige offen über die bittere Niederlage in Russland: "Also das Aus kam natürlich schon sehr überraschend. Ich habe einfach bis zum letzten Moment daran geglaubt, dass Deutschland weiterkommt." Doch nach der alles entscheidenden Partie gegen Südkorea ging es für das DFB-Team zurück in die Heimat, wo die Jungs nun unfreiwillig Urlaub machen. Cathy kann der ganzen Situation aber auch etwas Positives abgewinnen: "Das ist natürlich schade, aber jetzt musste man auch viel umplanen. Ich habe viele Termine, die ich nicht absagen kann und jetzt ist der Spieß mal umgedreht, jetzt begleitet er mal mich", stellte sie schmunzelnd fest.

Neben Cathy und Mats darf natürlich auch Baby Ludwig nicht fehlen. Mit seinen sechs Monaten bestreitet der Wonneproppen derzeit die erste Fashion Week seines Lebens. Doch während seine Mama von einem Termin zum nächsten sprintet, machen sich Mats und sein Sohnemann lieber abseits des Trubels eine schöne Zeit unter Männern!

Instagram / catherinyyy Mats Hummels und seine Ehefrau Cathy

WENN.com Cathy Hummels

Instagram / aussenrist15 Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn

