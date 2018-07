Jeffrey Dean Morgan (52) geht gegen seine Fans vor! Durch Serien wie Grey's Anatomy oder Supernatural wurde der Schauspieler zum Publikumsliebling. Spätestens seit seiner Rolle als Bösewicht in The Walking Dead liegen ihm die Fans – vor allem die weiblichen – jedoch zu Füßen! Dem TV-Star scheint diese Zuschauerliebe jetzt allerdings zu weit zu gehen: Mit einem Social-Media-Post wettert er gegen zu aufdringliche Fans!

Offenbar wird das Haus des 52-Jährigen regelmäßig von seinen Bewunderern umlagert, die dann nicht nur Fotos schießen, sondern sogar an seine Tür klopfen. Davon berichtete Jeffrey jetzt zumindest in einem wütenden Tweet: "Das ist unhöflich und gruselig. Bitte respektiert unsere Privatsphäre." Am Ende hatte der Negan-Darsteller sogar noch eine Warnung an alle ungebetenen Gäste: "Und... ihr werdet gefilmt", ließ er die dreisten Fans wissen.

Ob ein bestimmter Zwischenfall den plötzlichen Ärger des Wahl-New-Yorkers ausgelöst hat oder ob die Fan-Aufläufe vor seinem Haus einfach schlimmer geworden sind, ist nicht klar. Vielleicht ist der frischgebackene Zweifach-Papa bei campierenden Fremden ja auch einfach vorsichtiger geworden, seit sein kleines Töchterchen auf der Welt ist.

John Sciulli/Getty Images for AMC Jeffrey Dean Morgan, Schauspieler

Instagram / hilarieburton "The Walkind Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan

Jason Merritt/Getty Jeffrey Dean Morgan bei einer Filmpremiere in Hollywood

