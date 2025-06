Jeffrey Dean Morgan reist mit Kuscheltier seiner Tochter

Jeffrey Dean Morgan (59) ist als Schauspieler ständig auf Achse. Seit Neuestem ist der Grey's Anatomy-Star der Host der Realityshow "Destination X", die in mehreren Ländern gedreht wird. Um dabei die Verbindung zu seiner jüngsten Tochter George Virginia Morgan aufrechtzuerhalten, hat er einen niedlichen Begleiter. "An meinem Rucksack, den ich überallhin mitnehme, habe ich ein Stofftier, das sie vor etwa drei Jahren dort festgebunden hat", berichtete er im Interview mit People. Obendrein trage er Armbänder und Ketten, die sein Spross selbst geknüpft habe.

Auch mit diesen Talismanen fällt es Jeffrey nicht immer leicht, von seiner Familie entfernt zu sein. Neben der Siebenjährigen ist er auch noch Vater zweier Söhne, William und Gus. Im Gespräch mit dem Magazin gibt der Hollywoodstar zu: "Ich will nicht lügen. Es ist schwer." Seine Tochter verstehe nicht, warum die ganze Familie nicht mit ihrem Vater mitreisen könne: "Sie will immer bei Dad sein, aber das klappt einfach nicht."

Für Jeffrey war der Wechsel von der Schauspielerei zur Moderation von "Destination X" ein ungewöhnlicher Schritt. Eigentlich hätte der US-Amerikaner das Angebot abgesagt, doch seine Ehefrau Hilarie Burton (42) war begeistert. "Sie hat mich quasi überredet, als ich ihr erzählte, was los war, dass ich dieses Angebot bekommen hatte", verriet er vor wenigen Wochen gegenüber ET. Mit einem Augenzwinkern gab sie dem The Walking Dead-Star zu bedenken: "Du wirst nicht jünger, Jeff. Die Zombies kannst du sowieso nicht ewig jagen."

Getty Images Jeffrey Dean Morgen, George Virginia Morgan, Hilarie Burton und Augustus Morgan, April 2025

Getty Images Hilarie Burton und Jeffrey Dean Morgan, April 2025

