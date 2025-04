Darum kann Jeffrey Dean Morgan "Grey's Anatomy" nicht gucken

Jeffrey Dean Morgan (58) ist unter Grey's Anatomy-Fans kein Unbekannter: Der Schauspieler verkörperte eine Zeit lang den Patienten Denny Duquette, der eine Romanze mit Katherine Heigls (46) Dr. Izzie Stevens hatte. Am Ende der zweiten Staffel starb der beliebte Charakter jedoch den Serientod – der so tragisch und emotional war, dass es sogar Jeffrey bis heute schwerfällt, die Folgen zu schauen. "Es bringt mich zum Weinen. Erstens, weil es so großartig war, und zweitens, weil es so verdammt traurig war", gibt er im Interview mit Entertainment Weekly neben seiner einstigen Serienkollegin zu.

Der The Walking Dead-Star machte am Set der beliebten Krankenhausserie eine Menge schöner Erfahrungen – weshalb er und Katherine auch versuchten, Produzentin Shonda Rhimes (55) zu überreden, seine Zeit bei "Grey's Anatomy" zu verlängern. "Ich glaube, wir sind [in ihr Büro] reingegangen und haben versucht, sie davon zu überzeugen, dich nicht zu töten", erinnert sich die "Einmal ist keinmal"-Bekanntheit und fügt hinzu: "Und sie sagte nur: 'Ich verstehe euch. Und es bricht mir auch das Herz, aber er muss sterben.'" Jeffrey durfte jedoch wiederkehren: Sein Charakter tauchte in späteren Staffeln als Geist auf.

Neben der TV-Show machte sich der 58-Jährige noch mit vielen weiteren Schauspieljobs einen Namen. Es war jedoch insbesondere seine Rolle in "The Walking Dead", die ihm den meisten Erfolg einbrachte. Seit 2016 spielt Jeffrey den Charakter Negan Smith, der zunächst als brutaler Bösewicht startete, sich aber trotz seiner dunklen Vergangenheit zum Publikumsliebling entwickelte. Die Zombie-Serie endete 2022 – Fans dürfen seine Geschichte im Spin-off "The Walking Dead: Dead City" aber dennoch weiterverfolgen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel kehrt der "P.S. Ich liebe Dich"-Darsteller am 2. Mai mit der zweiten Staffel auf die Bildschirme zurück.

Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

Getty Images Jeffrey Dean Morgan im Oktober 2024

