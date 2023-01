"The Walking Dead: Dead City" feiert im Juni seine Premiere!

Bald ist es endlich wieder so weit! Fans mussten im November des letzten Jahres Abschied von der beliebten Horrorserie The Walking Dead nehmen. Einige der Charaktere werden ihnen jedoch erhalten bleiben. Denn es wurden gleich mehrere Ableger der Zombieserie angekündigt, in denen geliebte Figuren zurückkehren sollen. Unter anderem das Spin-off "The Walking Dead: Dead City", das bereits im Juni seine Premiere feiern wird!

In "The Walking Dead: Dead City" werden die Charaktere Negan Smith und Maggie Greene im Fokus stehen. Gespielt werden die Rollen von Jeffrey Dean Morgan (56) und Lauren Cohan (41). Wie AMC verkündete, soll der herbeigesehnte Ableger von "The Walking Dead" im Juni erscheinen. Ein genaues Datum und die Uhrzeit sind derweil noch nicht bekannt. "Neue und alte Fans werden es lieben, Zombies zu sehen, die auf der Brooklyn Bridge, unter dem Eiffelturm, im Louvre und an Dutzenden weiteren exotischen und ikonischen Orten auf der ganzen Welt herumlaufen", verspricht der Präsident des Unternehmens bezüglich der geplanten Serien.

Auch das heiß ersehnte "Daryl Dixon"-Spin-off mit Norman Reedus (54) in der Hauptrolle soll noch in diesem Jahr erscheinen. Der Ableger rund um Rick Grimes und Michonne werde seine Premiere dagegen erst 2024 feiern. Letzterer soll jedoch noch in diesem Jahr mit Andrew Lincoln (49) und Danai Jekesai Gurira in Produktion gehen.

Anzeige

Getty Images Jeffrey Dean Morgan im November 2022

Anzeige

Getty Images Lauren Cohan, 2022

Anzeige

ActionPress Andrew Lincoln als Rick Grimes in "The Walking Dead"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de