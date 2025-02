Start für "The Walking Dead: Dead City" Staffel 2 steht fest

Nach dem Erfolg der ersten Staffel kehrt "The Walking Dead: Dead City" endlich zurück auf die Bildschirme. Ab dem 5. Mai 2025 können Fans in Deutschland bei MagentaTV die Fortsetzung der packenden Geschichte rund um Maggie (Lauren Cohan, 43) und Negan (Jeffrey Dean Morgan, 58) verfolgen – zeitgleich mit dem Start in den USA am 4. Mai. Die zweite Staffel besteht aus acht Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Im Mittelpunkt stehen erneut die beiden Hauptcharaktere, die sich in einer von Zombies überrannten Version von Manhattan weiterhin ungewöhnlichen Allianzen und neuen Bedrohungen stellen müssen.

In der zweiten Staffel wird es jedoch noch düsterer: Ein eskalierender Ressourcenkrieg spaltet Manhattan, verschiedene Fraktionen kämpfen um die Kontrolle über Methangas, das aus den Untoten gewonnen werden kann. Maggie und Negan stehen dabei auf unterschiedlichen Seiten des Konflikts, was die angespannte Dynamik zwischen den beiden weiter auf die Probe stellt. Gleichzeitig geht es für Maggie auch um das Wohl ihres Sohnes Hershel und der Teenagerin Ginny. Die Macher der Serie versprechen hochdramatische Episoden, in denen nicht nur Zombies, sondern auch der alltägliche Überlebenskampf und menschliche Konflikte für Spannung sorgen werden.

Negan gehört zu den komplexesten Figuren der The Walking Dead-Reihe und hat sich trotz seiner dunklen Vergangenheit zum Publikumsliebling entwickelt. Sein charismatisches Auftreten und die fragwürdigen Methoden, mit denen er in der Vergangenheit agierte, geben seinen Entscheidungen in der aktuellen Geschichte eine spannungsgeladene Note. Auch Lauren betonte in Interviews die tiefen Spannungen zwischen ihren und Jeffrey Deans Charakteren. "Es geht nicht nur um das Überleben, sondern auch um Vertrauen und Verrat", erklärte die Schauspielerin kürzlich. Fans dürfen sich also auf neue Herausforderungen und emotionale Auseinandersetzungen freuen, wenn Maggie und Negan erneut Manhattan durchkämmen.

ActionPress Szene aus "The Walking Dead"

Getty Images Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohan 2024 bei den AMC Networks in New York

