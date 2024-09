Hilarie Burton spricht ehrlich über Wechseljahre und Familie

Hilarie Burton (42), bekannt aus der Serie One Tree Hill, spricht über ihre Erfahrungen als Mutter und über den Umgang mit den Wechseljahren. Im Rahmen eines Interviews mit E! News zieht die Schauspielerin Parallelen zwischen ihren beginnenden Wechseljahren und der Situation ihres Sohnes, der derzeit in der Pubertät ist: "Wir machen hormonelle Veränderungen durch, sie auch. Unser Arbeitspensum ist verrückt, ihres auch. Dadurch lassen sich viele Konflikte zwischen Eltern und Kindern leichter lösen, wenn man erkennt, dass man im gleichen Boot sitzt."

Hilarie erklärt, dass sie Mitglied der Eltern-Lehrer-Schüler-Organisation an der Schule ihres Sohnes sei. "Auch wenn Ihr Kind sagt, 'Ich möchte nicht, dass du hier bist', sollten Eltern sich engagieren, weil Kinder Menschen in ihrem Leben brauchen, die einfach nur liebevolle Mitglieder der Gemeinschaft sind", erklärt der Serienstar. Diese Beteiligung habe Hilarie und ihrem Sohn geholfen, eine gemeinsame Basis zu finden. "Wenn man täglich mit diesen Vor-Teens und Teenagern zusammen ist, merkt man, dass sie gar nicht so anders sind als wir."

Hilarie ist sich bewusst, dass viele Frauen ihre Symptome verbergen würden, aus Angst, als "zu jung" für die Wechseljahre angesehen zu werden. "Viele Menschen sagten, 'Du bist zu jung, du bist zu jung', aber meine Aufgabe ist es jetzt, das Gegenteil zu beweisen", erklärt sie. Ihr Ziel sei es, anderen Frauen zu zeigen, dass es wichtig ist, diese Phase des Lebens anzunehmen und offen darüber zu sprechen. "Je früher man das managt, desto schneller kann man weiterhin erfolgreich sein, ohne zu versuchen, es zu verbergen", stellt sie klar. Auch in ihrer mittlerweile 15-jährigen Beziehung zu Jeffrey Dean Morgan (58) seien Kommunikation und das Verständnis für Veränderungen im Leben besonders wichtig, betont Hilarie. Gemeinsam genießen sie das Leben auf ihrem Bauernhof in New York mit ihren beiden Kindern.

Instagram / hilarieburton Hilarie Burton und Jefffrey Dean Morgan mit ihren beiden Kindern

Getty Images Jeffrey Dean Morgan mit seiner Frau Hilarie Burton Morgan

