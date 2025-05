Jetzt Moderator: Jeffrey Dean Morgan musste überzeugt werden

Jeffrey Dean Morgan (59), bekannt aus Erfolgsserien wie The Walking Dead und Grey's Anatomy, steht vor einer neuen Herausforderung. Ab dem 27. Mai wird der Schauspieler als Moderator der Realityshow "Destination X" auf NBC zu sehen sein. Die amerikanische Adaption der belgischen Vorlage schickt Teilnehmer auf eine unbekannte Reise quer durch Europa und fordert sie dazu heraus, herauszufinden, in welcher Stadt sie gelandet sind. Nach einigen anfänglichen Zweifeln ließ sich der Star auf das Angebot ein – entscheidend dabei war die Überzeugungskraft seiner Ehefrau Hilarie Burton (42). "Sie hat mich quasi überredet, als ich ihr erzählte, was los war, dass ich dieses Angebot bekommen hatte", verriet der Serienstar gegenüber Entertainment Weekly.

In dem Interview erklärte Jeffrey, dass ihn die Anfrage zunächst überrumpelte. Sein erster Gedanke war, dass er kein klassischer Moderator sei. Doch der hilfreiche Hinweis der Produzenten, dass er lediglich er selbst sein solle und authentisch agieren dürfe, ließ ihn umdenken. Der eigentliche Schub, das Projekt anzunehmen, kam jedoch von Hilarie. Mit augenzwinkernd scharfen Worten brachte sie ihn schließlich dazu, die Rolle auszuprobieren. "Du wirst nicht jünger, Jeff. Die Zombies kannst du sowieso nicht ewig jagen", scherzte die Schauspielerin, was ihren Mann offenbar zum Grübeln brachte. Nach Sichtung des belgischen Originals zeigte er sich beeindruckt von der Mischung aus Rätselraten und subtiler Provokation des Moderators – perfekt für jemanden, der gerne "den Topf umrührt", wie er lachend zugab.

Privat ist Jeffrey Dean Morgan seit fast 15 Jahren mit Hilarie Burton liiert, mit der er zwei Kinder hat. Die beiden gelten als unzertrennliches Dream-Team, das sich gegenseitig unterstützt und motiviert. Hilarie, selbst Schauspielerin und bekannt aus Serien wie "One Tree Hill", hat ihrem Ehemann schon häufiger mit klugen Ratschlägen unter die Arme gegriffen. Dabei steckt hinter ihrem Humor stets ein Ziel: das Beste aus ihren Projekten und ihrer Partnerschaft herauszuholen. Aktuell ist die Spannung groß, wie Jeffrey seine neue Rolle als Trouble-Maker-Moderator annehmen wird – eine Aufgabe, die beiden scheinbar gleichermaßen Freude bereitet und eine frische Note in seine Karriere bringt.

Getty Images Jeffrey Dean Morgan und Hilarie Burton, April 2025

Getty Images Jeffrey Dean Morgen, George Virginia Morgan, Hilarie Burton und Augustus Morgan, April 2025

