Seit Wochen kursierten Liebesgerüchte um Nick Jonas (25) und Priyanka Chopra (35)! Kein Wunder – schließlich zeigten sich der Sänger und die Schauspielerin immer öfter gemeinsam. Sie begleitete ihn sogar zur Hochzeit seines Cousins. Vor einer Woche ließ Nick dann endlich seinen Gefühlen öffentlich freien Lauf, machte in seiner Insta-Story klar: Die 35-Jährige ist mehr als nur eine Freundin. Die Beziehung scheint unter Dach und Fach: Priyanka feierte jetzt sogar den US-Nationalfeiertag mit der Jonas-Family!

Der 4. Juli auf zwei Rädern! Paparazzi erwischten Nick und Priyanka nun während einer Fahrradtour durch New York. Mit auf den Miet-Drahteseln: Nicks älterer Bruder Joe (28), seine Verlobte Sophie Turner (22) und ein paar Freunde. Die Truppe startete laut eines E!-Insiders in Soho, fuhr weiter über den West Side Highway bis sie dann im Central Park landeten: "Joe und Sophie führten die Gruppe an mit einem Haufen Freunde. Nick und Priyanka ließen sich weiter zurückfallen." Das Couple-Highlight des Ausflugs: Noch bevor sich alle auf die Räder schwangen, wurde das frisch verliebte Paar Händchen haltend gesichtet!

Der Feiertag endete für die sportliche Gruppe auf einer New Yorker Dachterrasse. Zusammen mit Bruder Kevin Jonas (30), seiner Ehefrau Danielle Jonas (30) und den Kids Alena Jonas und Valentina Jonas genossen sie ein Feuerwerk. Nick hielt den Moment auf seinem Instagram fest und schrieb zu dem Pic, auf dem auch Bruder Frankie zu sehen ist: "Die Tradition wird fortgesetzt."

Splash News Joe Jonas und Sophie Turner in Barcelona

SplashNews.com Nick Jonas und Priyanka Chopra Ende Juni 2018 in Mumbai

Instagram / nickjonas Jonas Brothers in New York

