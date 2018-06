Das Munkeln hat ein lang ersehntes Ende: Schon seit Wochen machen hartnäckige Gerüchte die Runde, dass bei Nick Jonas (25) und Priyanka Chopra (35) weitaus mehr läuft als nur Freundschaft. Immer wieder wurden der Sänger und die Schauspielerin bei romantischen Rendezvous erwischt. Sogar auf eine Familienfeier hatte der Songwriter den Baywatch-Star mitgenommen. Jetzt setzte er noch eine Schippe drauf: Mit einem süßen Instagram-Posting machte er ihre Liebe endlich offiziell.

Eine laue Sommernacht, Musik, Kerzenschein – die Atmosphäre ist wie gemacht, um seine Schmetterlinge im Bauch in die Welt hinauszuschicken! In seiner Instagram-Story entzückte der Musiker seine Fans mit einem kurzen Clip, auf dem seine Herzdame bis über beide Ohren strahlend vor sich hintanzt. "Sie", schrieb der Verliebte lediglich dazu und auch ein Herz-Emoji zierte die wundervolle Momentaufnahme aus Mumbai. Die 35-Jährige hatte ihren zehn Jahre jüngeren Schatz erst vor wenigen Tagen in ihr Heimatland Indien entführt. Dort will sie den Hottie sogar ihrer Mutter vorstellen. Es wird also wirklich ernst!

Die Netzcommunitys der beiden Stars dürften sich über das Liebes-Outing freuen. Für sie war ohnehin längst klar: Bei den beiden ist etwas im Busch. Gegenüber People verriet ein Insider des neuen Dream-Duos: "Sie sind sehr glücklich miteinander."

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra, Schauspielerin

SplashNews.com Nick Jonas und Priyanka Chopra Ende Juni 2018 in Mumbai

Splash News Musiker Nick Jonas und Schauspielerin Priyanka Chopra

