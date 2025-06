So steht Miley Cyrus heute zu ihrem Ex-Freund Nick Jonas

Miley Cyrus (32) betonte in einem seltenen Kommentar, dass die Beziehung zu ihrem Ex-Freund Nick Jonas (32) von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Im Podcast "Every Single Album" äußerte sie sich über den "Jealous"-Sänger und sagte: "Ich mag Nick. Ich bin ein Fan von ihm." Sie ging zudem auf Nicks Ehe mit Priyanka Chopra (42) und die gemeinsame dreijährige Tochter ein und machte klar, dass beide Ex-Partner längst weitergezogen sind. "Es ist alles gut im Leben", fügte sie hinzu, bevor sie humorvoll auf ihr früheres Pärchen-Kürzel anspielte: "Niley for life."

Die Sängerin und Nick dateten in den Jahren 2006 bis 2007 und waren ein echtes Disney-Traumpaar, bevor sie sich 2009 kurzzeitig wieder annäherten. Miley widmete ihm in dieser Zeit einige Lieder, darunter den Disney-Song "Before the Storm" und ihren Hit "7 Things". Im selben Jahr veröffentlichte sie in ihrer Autobiografie "Miles to Go" liebevolle Erinnerungen an die Beziehung und bezeichnete Nick sogar als "Prince Charming". Während beide seitdem in der Musikbranche riesige Erfolge feiern, schwelgen Fans immer noch in Nostalgie und äußern in sozialen Medien ihre Rührung über Mileys aktuelle Äußerungen.

Nach der Trennung von Nick fand Miley immer wieder neues privates Glück. Heute ist sie mit Maxx Morando (26) glücklich, mit dem sie nicht nur ihre Leidenschaft für Musik, sondern auch eine tiefe zwischenmenschliche Verbindung teilt. In früheren Beziehungen zeigte sich ebenfalls, wie sehr Miley Wert darauf legt, berufliche Zusammenarbeit mit tiefen Gefühlen zu verbinden. Diese Offenheit und ihre Fähigkeit, vergangene Kapitel positiv zu betrachten, sprechen einmal mehr für das Vermächtnis der Hannah-Montana-Darstellerin – sowohl in ihren Beziehungen als auch in ihrer Karriere. Nicks Worte aus dem letzten Jahr, dass ihre gesamte Disney-Generation erfolgreich geblieben sei, erscheinen da umso treffender.

Anzeige Anzeige

Miley Cyrus und Nick Jonas lache in New York, 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige