Happy Birthday, Cheyenne (18)! Das Ochsenknecht-Nesthäcken ist jetzt offiziell erwachsen! Am vergangenen Freitag feierte die Tochter von Natascha (53) und Uwe Ochsenknecht (62) ihren 18. Geburtstag. Ein Highlight jagte an ihrem Ehrentag das nächste: Auf die Überraschungs-Spreefahrt durch Berlin folgte für das Nachwuchsmodel eine fette Birthday-Party in einem Rooftop-Loft. Zudem durfte sie sich über eine Rolex-Uhr und ein eigenes Auto freuen. Doch das schönste Geschenk machte der hübschen Blondine wohl Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (26).

Gestartet hat Cheyennes Geburtstag mit einer Überraschungs-Bootsfahrt durch Berlin: Neben Mama Natascha und Bruder Wilson Gonzalez (28) zählten auch ihre BFF Alana Siegel (20) oder Dance Dance Dance-Sieger und Skifahrer Bene Mayr (29) zu den Gästen. Von Bruder Jimi Blue fehlte während des Ausflugs auf dem Wasser allerdings jede Spur. Möglicher Grund für die Abwesenheit: Der diesjährige Let's Dance-Kandidat steht aktuell in Worms für die Nibelungen-Festspiele auf der Bühne. Doch den Geburtstag seiner Sis wollte sich der Schauspieler dennoch nicht entgehen lassen: Als Überraschungsgast erschien Jimi auf der Birthday-Party in Kreuzberg – und zauberte Cheyenne damit ein großes Strahlen ins Gesicht.

Einen Tag nach der großen Sause meldet sich die frischgebackene 18-Jährige nun auf Instagram zu Wort: "Ein großes Dankeschön für all die Geburtstagsglückwünsche und -geschenke. Das war der beste Geburtstag, den ich jemals hatte." Die gebürtige Münchnerin sei so gesegnet und dankbar für ihr Leben.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / jimbonader Cheyenne Ochsenknecht mit Papa Uwe, Mama Natascha, Oma Bärbel und ihren Brüdern Wilson & Jimi

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, deutsches Model

