Es hat sie richtig erwischt! Nachdem Germany's next Topmodel-Beauty Anuthida Ploypetch (20) nach ihrer letzten Beziehung lange unter einem gebrochenen Herzen litt und nicht mehr an die Liebe glaubte, ist sie nun wieder über beide Ohren verliebt. Seit einigen Wochen ist die Influencerin mit Blogger-Beau Richard Koll (21) liiert. Nun macht die 20-Jährige ihrem Schatz öffentlich eine ziemlich süße Liebeserklärung.

Bei Anu schwirren die Schmetterlinge nun wieder. Bereits während der Fashion Week in Berlin zeigte sich das deutsche Model thailändischer Herkunft schwer verliebt im Promiflash-Interview: "Meinem Herzen geht es momentan sehr gut. Ich bin sehr, sehr glücklich." Wie glücklich die Hobby-Musikerin mit ihrem Richy ist, macht sie nun in einem emotionalen Instagram-Statement deutlich: "Ich habe nicht mehr an die Idee von Seelenverwandtschaft oder Liebe auf den ersten Blick geglaubt." Doch das Schicksal habe "zwei getrennte Wesen" zusammengeführt und Richy habe ihr den Glauben an die Liebe zurückgegeben.

Anu und Richy sind so happy, dass sie sich nach ihrem Turtelurlaub in Portugal sogar in derselben Stadt niederlassen. Wenige Monate nach dem die GNTM-Schönheit ihre Zelte in der deutschen Hauptstadt aufgeschlagen hat, zieht nun auch ihr Liebster nach Berlin. Eine gemeinsame Wohnung sei aber (vorerst) nicht geplant, betonte Anuthida im Gespräch mit Promiflash beim Besuch der InStyle Lounge.

Instagram / anuthida Anuthida Ploypetch und Richard Koll

Anzeige

Instagram / anuthida Anuthida Ploypetch, deutsches Model und Influencerin

Anzeige

Instagram / richykoll Richard Koll und Anuthida Ploypetch in Lissabon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de