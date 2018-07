Kaley Cuoco (32) und Karl Cook könnten aktuell kaum glücklicher sein! Vor einer Woche gaben sich die The Big Bang Theory-Darstellerin und der Reitsportler das Jawort. Die Fotos der romantischen Trauung in San Diego ließen keinen Zweifel daran, dass die frisch Vermählten ihre Hochzeit in vollen Zügen genossen haben. Auch wenige Tage später ist die Laune der beiden immer noch blendend: Vor allem Karls nackte Tatsachen versetzen seine Liebste in Hochstimmung!

Aktuell verbringen Kaley und Karl nahezu den ganzen Tag in ihrer Villa. Die Schauspielerin unterzog sich kurz nach ihrer Heirat einer Schulter-OP und muss sich nun noch ein wenig schonen. Langweilig wird es der 32-Jährigen in ihren eigenen vier Wänden jedoch nicht: Ihr frischgebackener Ehemann sorgt mit seiner Nacktheit nämlich für jede Menge Action im Hause Cuoco/Cook. "Willst du dir nicht mal eine Hose anziehen", fragt die Blondine in ihrer Instagram-Story amüsiert. "Warum? Ich fühle mich total frei", entgegnet ihr Partner selbstbewusst. Ob Karl an diesem Tag tatsächlich komplett hüllenlos war, lässt die Serien-Queen allerdings offen: In ihren Clips ist der Sportler stets nur bis zur Hüfte zu sehen.

Kaley und Karl werden von ihren Fans als absolutes Traumpaar gefeiert: Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigen sich die beiden nämlich nicht nur perfekt gestylt. Der Pferdenarr postet auch immer wieder Schnappschüsse, auf denen seine Liebste völlig zerzaust, schlecht gelaunt oder schnarchend zu sehen ist.

Instagram / normancook Karl Cook und Kaley Cuoco

Anzeige

Instagram / jamiemakeup Karl Cook und Kaley Cuoco bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / normancook Kaley Cuoco und Karl Cook

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de