Deshalb war Penny in vierter "TBBT"-Staffel kaum zu sehen

Die Fans von The Big Bang Theory waren überrascht, als Publikumsliebling Penny, gespielt von Kaley Cuoco (39), in der vierten Staffel der beliebten Sitcom plötzlich deutlich weniger zu sehen war. Während Leonard (Johnny Galecki, 49), Sheldon (Jim Parsons, 52), Raj (Kunal Nayyar, 43) und Howard (Simon Helberg, 44) ihre gewohnten Abenteuer erlebten, war Penny in zahlreichen Szenen abwesend oder stand nur am Rande der Handlung, wie Serienjunkies.de resümierte. Das lag nicht etwa an einer kreativen Änderung des Drehbuchs, sondern hatte einen ernsten Hintergrund: Kaley hatte während der Dreharbeiten einen schweren Reitunfall, bei dem sie sich das Bein brach. Dieser Unfall führte dazu, dass ihre Rolle vorübergehend angepasst werden musste.

Kaley, die kurzzeitig sogar mit ihrem Serien-Co-Star Johnny liiert war, erlitt die Verletzung, als sie von einem Pferd stürzte und das Tier bei dem Versuch, über sie hinwegzuspringen, unglücklicherweise auf ihrem Bein landete. "Ich dachte: 'Bin ich gerade auf einen Haufen Blätter gefallen?' Denn ich hörte das ganze Knacken. Ich brauchte etwa fünf oder zehn Sekunden, um zu begreifen, dass es nicht nur 400 Blätter waren, sondern meine Knochen", erinnerte sie sich einst im Podcast SmartLess. Die Schauspielerin musste sich einer Operation unterziehen, bei der ein Metallstab eingesetzt wurde. Um sich ausreichend erholen zu können, wurde Penny in der Serie zeitweise als Barkeeperin in einer anderen Bar eingeführt, was ihre körperlichen Einschränkungen besser kaschieren konnte. Obwohl diese kreative Lösung die Fortsetzung der Dreharbeiten ermöglichte, fiel die reduzierte Präsenz von Kaley in der Serie dennoch auf und sorgte für eine spürbare Veränderung in der Gruppendynamik.

Laut Entertainment Weekly habe es Kaley viel Kraft und Geduld gekostet, nach dem Unfall wieder auf die Beine zu kommen. Ihre Liebe zu Tieren, insbesondere zu Pferden, hat sie dennoch nicht aufgegeben. Privat ist die Schauspielerin seit 2022 mit dem Schauspieler Tom Pelphrey (42) liiert. Ende März 2023 kam ihre gemeinsame Tochter Matilda zur Welt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Galecki und Kaley Cuoco

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda und ihrem Partner Tom Pelphrey

Anzeige Anzeige