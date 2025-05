Matthias Schweighöfer am Set mit Kaley Cuoco und Sam Claflin

Matthias Schweighöfer (44) hat auf Instagram einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten zur neuen Serie "Vanished" gewährt. Dabei zeigt er sich in bester Gesellschaft: Zusammen mit Kaley Cuoco (39) und Sam Claflin (38) sorgt der deutsche Schauspieler für heitere Momente. Auf einer Aufnahme posiert er mit Sam, während ein anderes Bild ihn und Kaley zeigt. Sie lächelt in die Kamera und hebt entspannt einen Daumen, während Matthias eine Grimasse zieht. In zwei kurzen Videos hört man die Schauspieler lachen – offenkundig haben die Co-Stars viel Spaß am Set.

Für die Thrillerserie "Vanished" stehen die drei Schauspieler gemeinsam vor der Kamera. Die Handlung dreht sich um Alice, Kaleys Rolle, deren romantischer Kurztrip mit ihrem Freund Tom, gespielt von Sam, im Chaos endet, als er während einer Zugfahrt spurlos verschwindet. Matthias’ Charakter soll dabei eine der Schlüsselfiguren im Geschehen sein, jedoch wurden bisher keine weiteren Details zu seiner Rolle bekannt gegeben. Fans der hochkarätigen Besetzung können sich auf spannende Folgen und packende Szenen freuen, wenn die Serie Premiere feiert.

Für Matthias reiht sich "Vanished" in eine Reihe beeindruckender Hollywood-Projekte ein. Der deutsche Star, der auch als Regisseur und Produzent erfolgreich ist, war zuletzt in dem Mega-Hit "Oppenheimer" zu sehen. Kaley hingegen hat nach ihrer gefeierten Rolle in der Erfolgsserie The Big Bang Theory mit "The Flight Attendant" erneut ihr schauspielerisches Talent bewiesen, während Sam sich durch Filme wie "Ein ganzes halbes Jahr" und "Love. Wedding. Repeat" einen Namen gemacht hat.

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Sam Claflin am Set, 2025

Getty Images Matthias Schweighöfer beim Filmfestival in Cannes 2024

