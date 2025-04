Diese Schauspielerfahrung will Kaley Cuoco nie mehr machen

Kaley Cuoco (39) hat in ihrer mehr als 30-jährigen Schauspielkarriere schon so manche Herausforderung gemeistert, doch eine bestimmte Erfahrung in der Serie "The Flight Attendant" bleibt ihr bis heute ganz besonders intensiv im Gedächtnis. Während der Dreharbeiten musste sie mehrfach mit sich selbst schauspielern – zumindest fast: Ihre Figur Cassie Bowden wird in surrealen Szenen von verschiedenen Versionen ihrer selbst heimgesucht. Diese Sequenzen zu drehen, sei für sie eine unglaubliche Belastung gewesen, wie sie gegenüber Variety verriet: "Ich musste eine Million Takes auf eine Million verschiedene Arten machen. Weißt du, mit wem ich nie wieder zusammenarbeiten möchte? Mit mir selbst!"

Dass "The Flight Attendant" mit solch unkonventionellen Szenen punkten konnte, lag nicht zuletzt an Kaleys vielseitigem Spiel, bei dem jede Cassie-Version eine andere Herangehensweise erforderte. Obwohl die Dreharbeiten fordernd waren und sie nach eigener Aussage völlig ausgelaugt zurückließen, wurde die Arbeit der Schauspielerin von den Kritikern gelobt. Für ihre Darstellung erhielt sie nicht nur zwei Emmy- und zwei Golden Globe-Nominierungen, sondern auch großen Zuspruch von Fans und Industriekollegen. Vergangene Erfolge wie ihre ikonische Rolle als Penny in der Kult-Sitcom The Big Bang Theory haben Kaleys Bekanntheit zwar gefestigt, doch Projekte wie "The Flight Attendant" zeigen, wie breit ihr schauspielerisches Talent aufgestellt ist.

Privat scheint es für sie derzeit mindestens genauso rund zu laufen wie beruflich. Kaley ist in einer glücklichen Partnerschaft und vor Kurzem erstmals Mutter geworden. Ihr Partner Tom Pelphrey, der lange gar nicht wusste, dass sie mit ihrer Rolle als Penny zu weltweitem Ruhm gelangt ist, erzählte einmal scherzhaft, er sei "wie in einer Höhle" aufgewachsen. Umso überraschter war er, als er die Popularität um Kaley und ihre Rolle entdeckte. Trotz all des beruflichen Trubels scheint die Schauspielerin in ihrem Privatleben Rückhalt und Ruhe zu finden – eine wohltuende Balance zu ihren anspruchsvollen Projekten vor der Kamera.

Getty Images Kaley Cuoco, "The Big Bang Theory"-Star

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Phelphrey und ihre Tochter Matilda im Januar 2025

