Kaley Cuoco gibt Einblicke in Disneyland-Besuch mit Matilda

Kaley Cuoco (39) hat ihrer Tochter Matilda ein magisches Erlebnis beschert. Die Schauspielerin teilte auf Instagram Fotos vom ersten Disneyland-Besuch ihrer einjährigen Tochter. Begleitet wurden die beiden von Kaleys Verlobtem Tom Pelphrey (42) und dessen Mutter Laurie Pelphrey. Matilda trug ein goldenes Mickey-Mouse-Haarband und strahlte auf Bildern, die sie in einer "Fliegenden Dumbo"-Attraktion sowie auf einem Karussell zeigen. Ein Highlight war zudem die Begegnung mit Elsa aus "Die Eiskönigin", die auf einem der Paradewagen an ihnen vorbeiglitt. Kaley schwärmte in ihrem Beitrag: "Wir waren unsicher, ob Matilda zu jung für Disneyland ist, aber es war die beste Entscheidung überhaupt und diese Erinnerungen werden wir niemals vergessen!"

Seit der Geburt ihres kleinen Wonneproppens geht die Schauspielerin in ihrer Rolle als Mama auf – und begeistert ihre Fans regelmäßig mit süßen und witzigen Schnappschüssen des Mutter-Tochter-Duos. Im November sorgte sie zudem bei einem Auftritt in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" für einige Lacher, als sie von ihrem neuen Alltag mit Baby berichtete. "Ich habe unserer Paartherapeutin kürzlich versucht zu erklären, warum ich so müde bin. Ich habe ihr erklärt, dass es sich bei der Betreuung eines 19 Monate alten Kindes so anfühlt, als würde man sich jeden Tag um seinen betrunkenen besten Freund kümmern", scherzte sie damals.

Kaley und Tom machten ihre Beziehung im Frühjahr 2022 publik. Im Oktober desselben Jahres ließ der Serienstar dann die Baby-Bombe platzen und verkündete direkt, dass sie und ihr Liebster ein kleines Mädchen erwarten. Die Geburt ihrer Tochter im März machte ihr Familienglück perfekt. Seitdem zeigt Kaley immer wieder öffentlich, wie glücklich sie über ihren Sprössling ist. Zu Matildas erstem Geburtstag widmete sie ihr auf Instagram rührende Worte: "Das beste Jahr unseres Lebens... Du bist ein Geschenk des Himmels und hast das tiefste und perfekteste Glück in unsere Familie gebracht."

Instagram / kaleycouoco Kaley Cuocos Tochter Matilda im Januar 2025

Instagram / kaleycouoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit Tochter Matilda im Januar 2025

