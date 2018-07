Es waren also nicht nur Gerüchte! Vor wenigen Tagen munkelten US-Medien, dass The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco (32) und ihr Karl Cook sich an diesem Wochenende das Jawort geben werden. Erst in der vergangenen Woche hatte sich die Schauspielerin von ihrem Leben als Junggesellin mit einer magischen Nacht verabschiedet. Jetzt sollte das nächste Highlight folgen: Kaley und Karl haben wirklich geheiratet!

Am Samstag besiegelten die Penny-Darstellerin und der Profi-Reiter ihr Glück im Kreise ihrer Liebsten. Auf ihrem Instagram-Account bestätigte die 32-Jährige nicht nur die Hochzeitsnachricht, sondern postete direkt die ersten Bilder des frischgebackenen Ehepaares. Die Braut hatte offensichtlich gleich zwei Outfits: Erst ein mit Spitzen besetztes, bodenlanges und weißes Kleid mit einem Schleier, für die Feier danach wählte Kaley einen lässigeren und wohl auch praktischeren Look mit einem tief ausgeschnittenen Jumpsuit.

Kaley und Karl sind seit zwei Jahren zusammen. An ihrem 32. Geburtstag am 30. November 2017 hatte ihr der Milliardärssohn die Frage aller Fragen gestellt. Für die Blondine ist es bereits die zweite Ehe. Von 2013 bis 2016 war sie mit Tennisspieler Ryan Sweeting (30) vermählt.

Joe Scarnici/Getty Images for FIJI Wate Kaley Cuoco und Karl Cook

Instagram / normancook Kaley Cuoco und Karl Cook bei ihrer Hochzeit

WENN.com Kaley Cuoco auf der Golden Globes Party

