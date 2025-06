Mystery und Glamour: Kaley Cuoco am "Vanish"-Set in Paris

Kaley Cuoco (39) und Sam Claflin (39) sorgten am Montag in Paris für Aufsehen, als sie Szenen für die neue Mystery-Serie "Vanish" drehten. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "The Big Bang Theory", war auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, kaum wiederzuerkennen. In einem übergroßen Trenchcoat und Sandalen spazierte sie mit einem Chihuahua durch die Straßen der französischen Hauptstadt. Ihr Kollege Sam zeigte sich dagegen elegant – in weißem Hemd, blauer Hose und braunen Schuhen.

Die mit Spannung erwartete vierteilige Serie, deren Handlung zwischen Paris und Marseille spielt, entfaltet ein Netz aus Intrigen und Geheimnissen. Als Alice, gespielt von Kaley, miterlebt, wie ihr Freund Tom (gespielt von Sam) auf einem Zug Richtung Südfrankreich plötzlich verschwindet, gerät sie in einen Strudel gefährlicher Entdeckungen. Laut Amazon Prime können Fans die Serie im Jahr 2026 erwarten.

Neben ihrer Arbeit vor der Kamera erlebte Kaley Cuoco auch privat einen ereignisreichen Start ins Jahr 2025. An Silvester begleitete sie die Hochzeit ihrer jüngeren Schwester Briana als Traurednerin. Briana heiratete Sänger Brian Logan Dales bei einer prunkvollen Zeremonie in der Cathedral of St. Vibiana in Los Angeles. Kaley wurde dabei von ihrem Verlobten Tom Pelphrey (42) und ihrer fast zweijährigen Tochter Matilda begleitet, die als Blumenmädchen eine besondere Rolle übernahm. Auf Instagram teilte die Schauspielerin bewegende Einblicke mit ihren Followern: "Der beste Silvesterabend aller Zeiten. Zwei Familien vereint, ein perfekter Kuss um Mitternacht und eine wundervolle Blumenmädchen-Performance von Matilda. Eine Nacht, die ich nie vergessen werde!"

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Getty Images Sam Claflin, Schauspieler

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Phelphrey und ihre Tochter Matilda im Januar 2025

