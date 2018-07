Jeder Topf findet einen Deckel! Der langjährige RTL-Junggeselle Ingo (27), der sein Liebesglück ein ums andere Mal in der Kuppel-Show Schwiegertochter gesucht ausfindig machen wollte, ist jetzt in festen Händen. Und das ganz ohne die Hilfe des Senders! Mit der ein Jahr älteren Annika schwebt der Sohn von Lutz und Stups auf Wolke sieben. Aber was halten die frischgebackenen Schwiegereltern in spe eigentlich von der Liebsten ihres Sohnes?

RTL besuchte das neue Vierergespann bei Stups und Lutz zu Hause. Papa Lutz war begeistert: "Ich hatte vom ersten Tag an einen guten Eindruck. Sie ist ein bodenständiges Mädchen. Nichts dolles, sondern ein Mädchen für den Hausgebrauch." Das meine er im positiven Sinne, sei Annika doch eine Person, die man richtig knuddeln könne! Mama Stups stimmte ihrem Ehemann zu: "Sie passt wie die Faust aufs Auge zum Ingo, die gibt ihm auch mal Kontra!"

Jetzt, nachdem ihr Sohnemann endlich glücklich vergeben ist, stehe nur noch ein großer Wunsch im Raum: Das Trappeln von kleinen Kinderfüßchen auf dem Wohnzimmerboden. "Das schönste wäre es, wenn sich Enkelkinder herauskristallisieren würden", bekannte Lutz. Was denkt ihr? Wird sich dieser Traum bald erfüllen?

Promiflash Stups und Lutz, "Schwiegertochter gesucht"-Kultpaar

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ingo, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht" und seine Freundin Annika

Facebook / IngoOffizielleFanpage Birgit und Lutz bei ihrer Hochzeit im Mai 1989

